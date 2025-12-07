Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la TASS, Ikulu ya Rais wa Urusi imejibu kuchapishwa kwa Mkakati mpya wa Usalama wa Kitaifa wa Marekani na kuondolewa kwa Urusi kutoka kwenye orodha ya vitisho vya moja kwa moja dhidi ya Marekani.

Kulingana na shirika la habari la TASS, Kremlin imetangaza kwamba kuondolewa kwa Urusi kutoka kwenye orodha ya vitisho vya moja kwa moja katika Mkakati wa Usalama wa Kitaifa wa Marekani ni maendeleo chanya.

Sputnik pia iliripoti kwamba jina la Urusi halikutajwa hata mara moja kama tishio linalowezekana kwa maslahi ya Amerika katika waraka mpya wa Mkakati wa Usalama wa Kitaifa wa Marekani, ambao ulizinduliwa Alhamisi iliyopita.

Waraka huu pia unataka kukomeshwa kwa NATO na, katika sehemu iliyowekwa wakfu kwa Ulaya, unaangazia tofauti juu ya vita nchini Ukraine na unawashutumu maafisa wa Uropa kwa kuwa na matarajio yasiyo ya kweli juu yake.

Phillips O'Brien, profesa wa masomo ya kimkakati katika Chuo Kikuu cha St Andrews huko Scotland, alisema: "Waraka huu unaonekana kama muhtasari wa msimamo wa Urusi, kwani unazitaka nchi za Uropa kuanza tena ushirikiano na Urusi na unaiweka Marekani kama chombo cha kufikia lengo hili."

Nathalie Tocci, Mkurugenzi wa Taasisi ya Mahusiano ya Kimataifa huko Roma na Mshauri wa zamani wa Diplomasia wa Umoja wa Ulaya, pia alisema kwamba waraka huo unatoa maono thabiti ya ulimwengu unaotawaliwa na mataifa matatu makuu - Marekani, Uchina, na Urusi - na kila moja yao ina maeneo ya ushirikiano na maeneo ya ushawishi.

Aliongeza: "Ni wazi kabisa kwamba serikali ya Marekani inaona Ulaya kama shabaha ya utawala wake wa kikoloni au wa Urusi."