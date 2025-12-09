Majibu ya China kwa Kuchapishwa kwa Toleo Jipya la Hati ya Usalama wa Kitaifa ya Marekani

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu gazeti la China Daily, Gao Jiayi, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, akijibu toleo jipya la Hati ya Usalama wa Kitaifa ya Marekani, alisisitiza kwamba utatuzi wa suala la Taiwan unahusu Watu wa China pekee, na uingiliaji wowote wa kigeni katika suala hili haukubaliki.

Aliongeza: Taiwan ni sehemu isiyoweza kutenganishwa ya eneo la China, na suala la Taiwan liko katikati ya maslahi muhimu ya China na ni mstari mwekundu wa kwanza katika uhusiano wa Beijing na Washington ambao haupaswi kukiukwa.

Afisa huyo wa China pia alitoa wito kwa Marekani kuzingatia kanuni za "China Moja" na kuheshimu ahadi za viongozi wake wa zamani kuhusu hili.

Gao Jiayi pia alitaka Washington ijiepushe na kushirikiana na vikosi vya kujitenga vya Taiwan na kuzuia hatua zao za kijeshi.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China alisisitiza: China haitawahi kurudi nyuma katika kutetea mamlaka na uadilifu wake wa kijiografia.