Naftali Bennett: Wakati mgumu unatusubiri

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Mayadeen, kufuatia tangazo la kundi la wadukuzi la "Handala" kuhusu kudukua simu ya Naftali Bennett, vyombo vya habari vya Israel vilichapisha majibu yake.

Bennett alisema: "Nilijua haitakuwa rahisi, na najua kuwa nyakati ngumu bado zinatusubiri."

Masaa machache yaliyopita, gazeti la "Maariv" lilimnukuu mchambuzi Avi Ashkenazi akisema: "Kwa kundi la 'Handala' kuingia kwenye simu ya Naftali Bennett, Iran bila shaka imefanikiwa kuweka Israel, hasa idara ya usalama wa ndani, katika hali ngumu."

Ashkenazi alieleza kuwa Bennett ni mtu anayelindwa na kitengo cha 730 cha Shin Bet. Aliongeza kuwa huu ni udhaifu mkubwa kwa Shin Bet inayoongozwa na David Zini, na kwamba tatizo si simu ya Bennett tu, bali ni juhudi kubwa za Iran za kuingilia mifumo ya kimkakati ya Israel kupitia mtandao.