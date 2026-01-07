Wizara ya Mambo ya Nje yalaani ukiukaji wa mamlaka ya Somalia uliofanywa na waziri wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Esmaeil Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, amelaani kuingia kinyume cha sheria kwa waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Kizayuni katika eneo la Somaliland kama ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya kitaifa na uadilifu wa ardhi ya nchi ya Somalia.

Msemaji huyo akiashiria msisitizo wa jumuiya ya kimataifa juu ya haja ya kuheshimu uadilifu wa ardhi na mamlaka ya kitaifa ya Somalia kama nchi huru mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ameelezea hatua za utawala wa Kizayuni zinazolenga kuigawa Somalia kama mzushi hatari katika uhusiano wa kimataifa na pigo mbaya kwa misingi ya kisheria ya Umoja wa Mataifa. Pia alisisitiza haja ya ushirikiano wa jumuiya ya kimataifa na nchi za Kiislamu na Kiafrika ili kuzuia kudhoofishwa kwa mamlaka ya kitaifa ya Somalia.