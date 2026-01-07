Araghchi: Sasa si wakati mwafaka wa mazungumzo na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi amewaambia waandishi wa habari: "Daima tumekuwa tayari kwa mazungumzo yanayozingatia maslahi na heshima ya pande zote mbili, lakini serikali ya Marekani kwa sasa haina mtazamo huo."

Kuhusu malengo ya ziara yake ijayo nchini Lebanon, waziri huyo alisema: "Tunatafuta kupanua uhusiano na Lebanon nzima na serikali yake. Ujumbe wa kiuchumi utafuatana nami kuchunguza masuala ya kibiashara."

Kuhusu madai ya nje juu ya maandamano ya ndani, Araghchi alisisitiza: "Masuala ya ndani ya Iran hayamhusu yeyote isipokuwa watu wa Iran. Serikali yoyote ya kigeni haina uhusiano na masuala yetu ya ndani."

Mwishoni, alizungumzia diplomasia ya kiuchumi akisema: "Sera yetu kuu ni kuunganisha uwezo wa mikoa yetu na nchi jirani. Hatujasahau jukumu letu la kuondoa vikwazo, na tutachukua hatua wakati wowote fursa ya heshima itakapojitokeza."