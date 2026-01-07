Jeshi la Kizayuni ladai kuwaua wanachama 2 wa Hezbollah kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Today, jeshi la utawala wa Kizayuni lilitoa taarifa likidai kuwa limewauwa wanachama wawili wa Hezbollah kusini mwa nchi hiyo. Taarifa hiyo inadai kuwa watu hao walikuwa wakijenga upya miundombinu ya kijeshi inayomilikiwa na Hezbollah.

Taarifa ya jeshi hilo imesema kuwa shambulio lilifanyika Jumanne iliyopita katika eneo la Khirbet Selm. Jeshi la Israel limedai kuwa mmoja wa watu hao alikuwa mhandisi aliyeongoza juhudi za ujenzi wa miundombinu ya kijeshi.

Utawala wa Kizayuni, kwa upuuzi na bila kuzingatia vitendo vyake ambavyo ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na mwendelezo wa mashambulizi katika ardhi ya Lebanon, umedai kuwa hatua za wanachama hao wa Hezbollah zilikuwa "ukiukaji wa wazi wa maelewano kati ya Tel Aviv na Lebanon".

Tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, jeshi la utawala huo limevunja makubaliano hayo maelfu ya mara kwa kufanya mashambulizi ya anga, makombora na ardhini katika maeneo mbalimbali ya Lebanon na linashikilia sehemu za kusini mwa nchi hiyo.