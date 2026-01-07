Baraza la Mpito la Yemen lakanusha kutoroka kwa Al-Zubaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, STC imetoa taarifa ikidai kuwa Al-Zubaidi anasimamia operesheni za kijeshi na usalama kutokea Aden. Baraza hilo limeongeza kuwa limepoteza mawasiliano na ujumbe wake uliowasili Riyadh, Saudi Arabia, saa chache zilizopita na hakuna taarifa rasmi kuhusu walipo.

Baraza hilo limesisitiza kuendelea na mazungumzo ya kisiasa lakini limeelezea kushtushwa na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia katika mkoa wa Dhale yaliyosababisha vifo vya raia.

Muungano wa Saudia ulitangaza Jumatano kuwa Al-Zubaidi alitorokea kusikojulikana baada ya mashambulizi 15 ya anga katika eneo la Zubaid huko Dhale, yaliyoua na kujeruhi zaidi ya watu 25. Hani bin Brik, makamu wa mwenyekiti wa baraza hilo, ameishutumu Saudi Arabia kwa usaliti na uhalifu wa kivita, akisema vitendo hivyo havitavunja upinzani wa watu wa kusini.