Makamu wa Mwenyekiti wa Baraza la Mpito: Saudi Arabia imefanya uhalifu wa kivita nchini Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, Hani bin Brik, makamu wa mwenyekiti wa Baraza la Mpito la Kusini anayefungamana na UAE, ameishutumu Saudi Arabia kwa kufuata mkondo wa usaliti na uvunjaji wa mikataba, akiongeza kuwa jambo hili litakuwa na matokeo ya haraka na ya baadaye.

Bin Brik katika matamshi makali amesema kuwa Saudi Arabia imewalenga wananchi na viongozi wa Baraza la Mpito. Ameishutumu Riyadh kwa kufanya uhalifu wa kivita kupitia mashambulizi ya anga na matumizi ya "zana za kigaidi," akisisitiza kuwa vitendo hivyo havitavunja upinzani wa mamlaka na watu wa kusini mwa Yemen.

Muungano wa Saudia ulitangaza alfajiri ya leo Jumatano kuwa Aidarus al-Zubaidi, mwenyekiti wa Baraza la Mpito la Kusini, ametorokea eneo lisilojulikana baada ya Saudi Arabia kufanya takriban mashambulizi 15 ya anga katika eneo la Zubaid huko Dhale. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo na majeraha kwa zaidi ya watu 25, wakiwemo wanawake na watoto.