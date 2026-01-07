China yakataa kutumia mfano wa shambulio la Marekani dhidi ya Venezuela kurejesha Taiwan

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Global Times, Chen Binhua, msemaji wa Ofisi ya Masuala ya Taiwan katika Baraza la Serikali la China, akipinga wasiwasi ulioonyeshwa katika kisiwa cha Taiwan kuhusu uwezekano wa China kuiga mkabala wa Marekani nchini Venezuela, amesisitiza kuwa utatuzi wa suala la Taiwan ni suala la ndani la watu wa China na hauhitaji kuingiliwa na upande wowote wa nje.

Aliongeza: "Marekani imetumia nguvu waziwazi dhidi ya nchi huru; kitendo ambacho ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, uvamizi dhidi ya mamlaka ya nchi nyingine na kitisho kwa amani na usalama wa kikanda, na tunapinga jambo hilo kwa nguvu zote."

Msemaji huyo alionya: "Ikiwa vikosi vya wanaotaka kujitenga vya Taiwan vitathubutu kuchukua hatua za hatari na kuvuka mistari mekundu, tutachukua hatua madhubuti na kuwapiga pigo la moja kwa moja na kali."

Mnamo Januari 3, Marekani ilivamia ardhi ya Venezuela na kumteka nyara Rais wa nchi hiyo, Nicolás Maduro. Nchi nyingi duniani zimetangaza kitendo hicho kuwa ni ukiukaji wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa.