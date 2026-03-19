Uholanzi: Haiwezekani kutekeleza dhamira yoyote katika Mlango wa Hormuz

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari Abna kwa kurejelea Al Mayadeen, Waziri Mkuu wa Uholanzi alisisitiza: Hali ya Mlango wa Hormuz ni isiyo thabiti.

Aliongeza: Haiwezekani kuanza dhamira yoyote katika eneo hili.

Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameiomba nchi za Ulaya kumsaidia Washington katika kuondoa vikwazo vilivyowekwa katika Mlango wa Hormuz; ombi hilo ambalo lilikutana na upinzani mkali kutoka kwao.