Uholanzi: Haiwezekani kutekeleza dhamira yoyote katika Mlango wa Hormuz

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari Abna kwa kurejelea Al Mayadeen, Waziri Mkuu wa Uholanzi alisisitiza: Hali ya Mlango wa Hormuz ni isiyo thabiti.
Aliongeza: Haiwezekani kuanza dhamira yoyote katika eneo hili.
Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameiomba nchi za Ulaya kumsaidia Washington katika kuondoa vikwazo vilivyowekwa katika Mlango wa Hormuz; ombi hilo ambalo lilikutana na upinzani mkali kutoka kwao.
20 Machi 2026 - 01:47
News ID: 1793460
Source: ABNA
Waziri Mkuu wa Uholanzi alielezea kutokuwepo kwa hali thabiti kwa ajili ya kutekeleza dhamira yoyote katika Mlango wa Hormuz.
