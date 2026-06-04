Kiongozi wa Mapinduzi: Lazima tuvunje mipango ya adui kwa kusimama imara na kudumisha umoja

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, ujumbe wa Eminence yake Ayatollah Seyyed Mujtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, kwa hafla ya Eid al-Ghadir, kumbukizi ya miaka 37 ya kifo cha Imam Khomeini, na kumbukizi ya kuanza kwa uongozi wa Eminence yake Ayatollah Shahidi Seyyed Ali Khamenei, ulisomwa asubuhi ya leo katika kaburi la Imam Khomeini na Hojjatoleslam Mohammad Javad Haj Ali Akbari.

Mfumo wa utawala wa kimataifa, ambao ulijenga ngome iitwayo Israel takribani miaka themanini iliyopita, haukubali kuwepo kwa Iran yenye nguvu na huru, iliyo na kila aina ya manufaa, kwenye mpaka wa mashariki wa jiografia batili na ya uwongo ya "Israel Kubwa," yaani mashariki ya Euphrates, na hauachi hatua yoyote kuzuia maendeleo yake. Katika nafasi hii, nawaambia taifa lenu pendwa: Adui mjanja, sasa kwa kuwa ameshindwa katika mapambano na wana wenu jasiri katika vikosi vya silaha, na hasa kwa sababu ya kukabiliana na pigo la uhakika – katika vita vya kijeshi na mitaani – anapata fedhiha kubwa yenye maana, ambayo imesababisha nchi kujitenga naye kwa dhahiri. Yeye amezingatia hila zake katika vita vya mseto katika nukta mbili: moja ni uvumilivu wa watu; nyingine ni kusababisha makosa katika mfumo wa mahesabu ya maafisa wa nchi. Chombo chake kikuu katika hizi zote mbili ni kupanda mbegu za shaka, kukata tamaa, hofu, kutokuaminiana, na mfarakano. Kwa hiyo, katika kukabiliana na nia hizi mbaya, kila mtu lazima, kwa kusimama imara na kuwa na ufahamu, kudumisha umoja na mshikamano, kuaminiana, na kutokubaliana na adui, avunje mpango wake mwovu. Katika nafasi hii, nafasi ya maafisa katika kuunga mkono mambo haya ni muhimu sana. Hatua yoyote inayosababisha wasiwasi na kuchukizwa kwa watu inachukuliwa kama aina fulani ya msaada kwa adui wa nchi hii na watu wake.

Sasa nafasi mpya imepatikana kwa ajili ya kutambulisha kivitendo na kutimiza shule ya Khomeini Mkubwa na Khamenei mpenzi Shahidi, kama viongozi wanaoonewa lakini wenye nguvu, na bila shaka washindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kote duniani. Jukumu hili kubwa liko mabegani mwa taifa zima, hasa vijana, wasomi, watu wa fikra na sanaa, ili kwa kufuata shule hiyo, kwa kuamini ahadi za Mwenyezi Mungu, chini ya uangalizi wa Bwana wetu (Mwenyezi Mungu aharakishe kuonekana kwake mtukufu), na kwenye njia ya Uislamu safi – yaani mstari wa nuru uliochorwa katika kipindi cha miaka mia mbili na hamsini cha uwepo wa wenyewe wasio na makosa na walezi wakuu (rehma na amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao wote) – wajenge mustakabali mzuri wa Irani tunayolipenda.