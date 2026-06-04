Sardar Qa'ani: Israel inapaswa kujiondoa hadi eneo lililokuwa kabla ya kuanza kwa vita vya siku 40

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sardar Ismail Qa'ani, Kamanda wa Kikosi cha Quds, katika ujumbe wake alisisitiza: "Kuunga mkono upinzani nchini Lebanon ni wajibu wa sisi sote, na kuiondoa Israeli katika eneo hili ni lengo linaloweza kufikiwa la Waislamu."

Aliendelea kusema: "Kiini cha chini cha madai ya upinzani ni kurudi nyuma kwa utawala wa kukalia kwa nguvu hadi eneo lililokuwa kabla ya kuanza kwa vita vya siku 40. Wamujahedin wa Lebanon hivi karibuni wataona matokeo ya upinzani wao wa kishujaa."