Sheikh Naim Qasim: Onyesho la kudhalilisha la mazungumzo ya moja kwa moja na adui lazima likomeshwe

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qasim, Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon, kwa kumbukizi ya miaka 37 ya kifo cha Imam Khomeini, alitoa taarifa na kujadili mabadiliko ya hivi karibuni nchini Lebanon.

Katika taarifa ya Sheikh Naim Qasim imesemwa: "Imam Khomeini ni mojawapo ya udhihirisho wa njia ya kimungu kwa wanadamu wote. Mapinduzi ya Iran yalianza kwa msaada wa Kiislamu na kwa misingi ya kupinga dhuluma na ukaliaji nchi, na yakaibua kauli mbiu ya 'Wala Mashariki wala Magharibi'. Kwa mtazamo wa kidini na katika mfumo wa uchaguzi wa kifikra na kiutamaduni, Imam Khomeini ni mojawapo ya udhihirisho wa njia ya kimungu kwa wanadamu wote."

Aliongeza: "Magharibi na Mashariki haukuiruhusu Iran chini ya uongozi wa Imam Khomeini kuendeleza uzoefu wake wa kisiasa kwa utulivu, kwa hivyo wabepari waliuanzisha vita vya miaka nane dhidi ya Iran. Mataifa makubwa ya dunia na kikanda yalijumuika ili kuipindua mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, lakini mfumo huu kwa sadaka kubwa, ulipinga vita, kizuizi cha kiuchumi na shinikizo la kimataifa, kwa kusimama kwa uongozi, watu, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi, jeshi na wasomi wake."

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisisitiza: "Ni fahari na shukrani zetu zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu kwamba katika mtindo wetu wa maisha na katika kuunga mkono ukweli na uthabiti, tumemwiga Imam Khomeini. Licha ya shida zote alizokumbana nazo mapinduzi ya Iran, Iran imefanya maendeleo katika nyanja zote na imeunga mkono vuguvugu la ukombozi. Maadui hawajafanikiwa na hawatafanikiwa dhidi ya taifa kubwa la Iran lililolelewa katika shule ya Hussein, kujitolea na kugharimia."

Naim Qasim aliendelea: "Upinzani nchini Lebanon kwa ajili ya kuikomboa ardhi kutoka kwa wakaliaji katika eneo hili, umeongozwa na mbinu na mawazo ya Imam Khomeini. Iran imekuwa na misimamo bora na yenye thamani katika kuunga mkono taifa la Palestina kukomboa ardhi yao na Yerusalemu, na pia kuunga mkono vuguvugu la upinzani dhidi ya ukaliaji wa Israel."

Akizungumzia mabadiliko nchini Lebanon, alibainisha: "Tamko la Washington ni matokeo ya mazungumzo ya moja kwa moja, yasiyo na faida, ya kudhalilisha na ya aibu kwa Lebanon, na liliweka misingi ya usalimu wa Lebanon mbele ya mpango wa 'Israel Kubwa'. Kwamba lengo kuu la mapatano yoyote ni kuwapokonya silaha upinzani, hiyo inamaanisha kuharibu nguvu za Lebanon na tishio la kuwepo kwa kuangamiza taifa lake linalostahimili. Usitishaji vita wa kuwaziwa na tafsiri ambayo kwayo Hizbullah inapaswa kusimamisha mashambulizi na vikosi vya upinzani viondoke kusini wakati uchokozi unaendelea na shinikizo la kijeshi liko, inamaanishausalimu, kushindwa na kufikia malengo ya adui."

Katibu Mkuu wa Hizbullah alibainisha: "Tamko la Washington linaweka misingi ambayo Marekani na Israel zinakusudia kwa ajili yausalimu wa Lebanon mbele ya mpango wa 'Israel Kubwa'. Tamko hili ni la kuharibu Lebanon, kuifanya isiwe na utulivu na kuzusha fitna kati ya Walebanon. Tamko la Washington lina lengo la kuzusha fitna kati ya Walebanon na kuifanya Israel kupata kwa njia ya kisiasa kile ambacho haikupata vitani. Hili haliwezekani kwa wale wanaotaka heshima, utu, kuhifadhi damu ya wafiadini, majeruhi, wafungwa na taifa hili kubwa la kujitoa muhanga. Tamko la Washington ni ramani ya njia ya kuangamiza sehemu ya taifa la Lebanon na kuifanya sehemu nyingine kuwa watumwa. Kwamba mchakato wa usalama ufuatwe chini ya kauli mbiu ya usitishaji vita wa kuwaziwa, ni kama ndoto ya Ibilisi kuingia peponi. Tunazingatia tu kukomesha kabisa uchokozi, kuanzisha usitishaji vita kamili na kujiondoa kwa Israel. Usitishaji vita lazima uwe wa jumla, haipaswi kuwa na tofauti kati ya kusini na maeneo mengine ya Lebanon, na adui asipaswa kuwa na uhuru wa kuua nchini Lebanon."