Kiongozi wa Ansar Allah Yemen: Eid al-Ghadir ni sehemu ya urithi wa imani wa Waislamu wa Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, kiongozi wa vuguvugu la Ansar Allah Yemen, alitoa hotuba kwa hafla ya Eid al-Ghadir al-Mubarak na Siku ya Wilayat.

Katika hotuba hii imesemwa: "Ninatoa pongezi zangu za dhati na matakwa yangu mazuri kwa taifa letu na watu wetu kwa hafla ya Eid al-Ghadir na Siku ya Wilayat, hafla hii kubwa ya kidini. Watu wetu wapendwa, kama kila mwaka, katika siku hii iliyobarikiwa, wameiadhimisha Siku ya Wilayat kwa fahari katika mikoa yote iliyokombolewa. Eid al-Ghadir na Siku ya Wilayat ni hafla za asili na ni sehemu ya urithi wa imani wa Waislamu wa Yemen."

Abdulmalik Badruddin al-Houthi aliongeza: "Hafla ya Ghadir na Siku ya Wilayat si jipya kwa watu wetu; wamezadhimisha hafla hizi kwa vizazi na karne nyingi katika mfumo wa imani yao thabiti. Watu wetu huadhimisha hafla za kidini, hasa Maulidi na hafla nyingine, na wanazitumia hafla hizi kuhifadhi utambulisho wao na mafanikio muhimu. Watu wetu wanathamini na kuzingatia faida za kielimu za hafla wanazoziadhimisha, kwa sababu hafla hizi zinaonyesha shukrani kwa neema za Mwenyezi Mungu na utambuzi wa ukuu wa dini yao."

Al-Houthi aliendelea: "Tukio la Ghadir ni ukweli wa kihistoria uliothibitika na uliokubaliwa na wanahistoria na wataalamu wa hadithi, na si jambo la shaka wala la kutiliwa shaka. Kuadhimisha Ghadir na Wilayat ni kuadhimisha hafla ya asili na ya uhakika, mojawapo ya ukweli wa kihistoria usio na shaka. Umuhimu wa Ghadir unatokana na kuwa ni ushahidi wa ukamilifu wa dini na utimilifu wa neema ya Mwenyezi Mungu, na shukrani kwa neema hii huleta mema ya dunia na akhera. Ikiwa umma utatembea kikamilifu katika njia hii, utafaidika na neema kamili katika nyanja zote za maisha yake. Miongoni mwa udhihirisho wa neema kamili ni neema ya uthubutu, ukombozi kutoka kwa mamlaka ya dhalimu, utu wa binadamu na mafanikio mengine muhimu sana."