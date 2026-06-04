Katz alidai: "Hatutajiondoa kusini mwa Lebanon""

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Jazeera, Yisrael Katz, Waziri wa Vita wa utawala wa Israel, alidai: "Vikosi vyetu havitaondoka kusini mwa Lebanon, ikiwemo eneo la ngome ya Shaqif. Walebanon hawatarejea kusini, nasi tutaendelea na shughuli za kuharibu miundombinu."

Alidai: "Kilichotokea jana katika mazungumzo kati ya Lebanon na Israel ni matokeo ya ukweli ambao tumeuumba nchini Lebanon. Eneo lisilo na silaha litaundwa kusini mwa mto Litani. Jeshi letu litabaki katika eneo la usalama la Lebanon hadi mstari wa njano."

Katz alidai: "Israel ina uhuru wa kutenda kwa kuungwa mkono na Amerika kushambulia Beirut kwa kujibu shambulio lolote kwenye makazi ya kaskazini au Israel. Tutashambulia miundombinu ya Hizbullah. Mabadiliko ambayo tumeleta nchini Lebanon yatasababisha mapatano ya amani."