Yemen: Shambulio la kombora la Iran liliimarisha umoja wa pande

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Yaman Net, Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen katika taarifa yake ilitangaza kwamba mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya ardhi iliyokaliwa yameimarisha mlinganyo wa "umoja wa pande" na kuvunja mlinganyo wa "uchokozi bila gharama" ambao adui wa Israel alikuwa akitaka kulazimisha na kuanzisha.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen iliongeza: Mhimili wa Jihad, upinzani na Al-Quds upo katika uratibu wa mara kwa mara ili kukabiliana na mabadiliko na matukio yoyote yanayoweza kutokea.