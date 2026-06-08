Mikusanyiko ya Maulamaa wa Kiislamu: Iran Imethibitisha Uaminifu Wake kwa Lebanon kwa Kutekeleza Ahadi Zake za Kujibu Mashambulizi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mikusanyiko wa Maulamaa wa Kiislamu nchini Lebanon imesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeonyesha uaminifu wake kwa Lebanon kupitia hatua zake za kujibu mashambulizi yaliyolenga vitongoji vya kusini mwa Beirut.

Katika taarifa yake, Mikusanyiko ya Maulamaa wa Kiislamu ilisema kuwa Iran imethibitisha kuwa ni mshirika mwaminifu wa Lebanon kwa kutekeleza maonyo yake ya kujibu iwapo mashambulizi dhidi ya maeneo ya kusini mwa Beirut yangeendelea.

Taarifa hiyo ilidai kuwa Israel hufanya hatua kubwa za kijeshi baada ya mashauriano na Marekani, ikiongeza kuwa kauli za Washington kuhusu kutoshiriki katika baadhi ya matukio ya kijeshi zinakinzana na taarifa zilizotolewa na Israel kuhusu ushiriki wa Marekani katika kukabiliana na makombora ya Iran.

Aidha, Mikusanyiko wa Maulamaa wa Kiislamu ilieleza kuwa mapendekezo ya kusitisha mapigano yanayotolewa kwa sasa yanaweza kufanikiwa tu ikiwa kutakuwa na utekelezaji wa usitishaji vita wa kweli na wa kina nchini Lebanon. Kwa mujibu wa kundi hilo, hatua yoyote ya kudumu lazima ihusishe kusimamishwa kwa mashambulizi yote dhidi ya Lebanon.

Kundi hilo liliishukuru Iran kwa kile lilichokiita mchango wake katika kuzuia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya vitongoji vya kusini mwa Beirut na mji mkuu wa Lebanon. Pia lilisifu tangazo la Iran la kuwa tayari kusitisha mapigano iwapo mashambulizi dhidi ya Iran na Lebanon yatasimamishwa, likisema kuwa hatua hiyo inaonyesha uimara wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili.

Katika sehemu nyingine ya taarifa yake, Mikusanyiko wa Maulamaa wa Kiislamu ilizitaka mamlaka za Lebanon kutumia fursa ya sasa kuboresha mahusiano yao na Iran, pamoja na kuchukua hatua za kidiplomasia zinazoweza kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo. Pia ilitoa wito wa kupokelewa rasmi kwa balozi wa Iran nchini Lebanon, Mohammad Reza Raouf Sheibani.

Vilevile, Mikusanyiko wa Maulamaa wa Kiislamu ilitoa wito kwa Muqawama wa Kiislamu kuendelea kuwa katika hali ya utayari na kuendeleza operesheni zake hadi pale kutakapopatikana usitishaji vita kamili, kuondolewa kwa majeshi ya uvamizi kutoka maeneo yaliyokaliwa, kurejea kwa wakimbizi katika makazi yao, kuachiliwa kwa wafungwa na kuanza kwa juhudi za ujenzi upya wa maeneo yaliyoathiriwa na vita.

Taarifa hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano na kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati zikiendelea, huku wadau mbalimbali wakisisitiza umuhimu wa kufikiwa kwa amani ya kudumu na yenye kuheshimu haki za wananchi wa Lebanon.