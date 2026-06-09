Mohsen Rezaei : Nous n’autoriserons aucune ingérence d’un tiers dans le détroit d’Ormuz

Selon l’agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, conseiller militaire du Commandant en chef, a déclaré dans un entretien avec Sputnik que le détroit d’Ormuz est une affaire qui ne concerne que l’Iran et Oman, et qu’aucune tierce partie n’a le droit d’intervenir dans la gestion de ce passage stratégique.

Rezaei a déclaré : « Le détroit d’Ormuz ne concerne que l’Iran et Oman, et nous n’autoriserons pas les États-Unis ou les pays européens à prendre le contrôle de cette route stratégique. »

Évoquant le trafic maritime dans cette voie navigable, il a ajouté qu’environ 30 navires traversent chaque jour le détroit d’Ormuz et que l’Iran est prêt à accueillir une plus grande capacité de trafic maritime.

Le conseiller du Guide de la Révolution a enfin souligné que les États-Unis entravent le mouvement de certains navires qui empruntent des routes maritimes prédéterminées.