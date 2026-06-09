Kanani Moghaddam: Iran imethibitisha vizuri kuwa ni msaidizi wa mstari wa upinzani

Hossein Kanani Moghaddam, mtaalam, mwanaharakati wa kisiasa na Katibu Mkuu wa Chama cha Kijani, katika mahojiano kuhusu mabadiliko ya saa 24 zilizopita katika eneo ambayo yalisababisha mashambulizi ya kombora la nchi yetu kwenye ardhi iliyokaliwa kwa mabavu, alisema: Vita vya nia hutokea wakati ambapo ni lazima kuangalia pande zote zina nguvu kiasi gani katika nia zao, kwa sababu zinajaribiwa ili upande mwingine uweze kukadiria katika hesabu zake faida ambazo lazima atoe au apate.

Aliongeza: Suala la Lebanon, upinzani na umoja wa nyua za vita ni moja ya nyakati za mtihani kwa Iran katika kuunga mkono upinzani, ambapo imefanikiwa kupata alama ya kufaulu na kuwathibitishia Wamarekani, utawala wa Kizayuni na dunia kuwa sisi tuko pamoja na washirika wetu na wale walio kwenye mstari wa upinzani dhidi ya utawala wa Kizayuni.

Utawala wa Kizayuni ulilazimika kubadilisha hesabu zake kuhusu uwezo wa Iran

Mtaalam huyo wa kisiasa alisisitiza: Uungwaji mkono huu wa Iran ulikuwa muhimu sana kwa watu wa Lebanon na pia kwa Waislamu duniani; pamoja na kwamba utawala wa Kizayuni ulilazimika kuona uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu wa kujibu vitisho vyake na kufanya tathmini upya katika hesabu zake. Kwa upande mwingine, Netanyahu hana chaguo lingine isipokuwa kujiondoa Lebanon, na ikiwa tutakuwa wa umoja na walioungana, jambo hili litakuwa ukurasa wa dhahabu katika historia ya upinzani, kwa sababu upinzani unaweza kuwapa adui mapigo makali wakati unahitajika.

Aliendelea: Ni lazima kusema kwamba utawala wa Kizayuni haukuwa na makadirio sahihi ya uwezo wa Iran wa kujibu, na ulifikiri kwamba maneno anayosema Trump — kwamba Iran haina tena nguvu ya ulinzi, makombora, anga, ndege zisizo na rubani na baharini — kwa hivyo haiwezi kujibu uvunjaji wa mapatano ya kusitisha mapigano Lebanon; uchambuzi wao ulikuwa kwamba hata wakipiga Dahieh na Beirut, kiwango cha juu zaidi Hezbollah itajibu, lakini waliona si hivyo na Iran inatoa jibu kali.