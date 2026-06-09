Bila kuondolewa kwa vikwazo na kufunguliwa kwa mali za Iran, hakuna makubaliano yatakayowekwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, afisa mmoja wa Iran katika mahojiano na Al Jazeera alitangaza kuwa Marekani imefanya mabadiliko katika rasimu ya mkataba wa maelewano ambayo hayakubaliki kwa mtazamo wa Tehran.

Afisa huyo ambaye jina lake halikutajwa, aliongeza kuwa ukiukaji wowote wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaweza kuathiri vibaya mchakato wa mazungumzo, na Iran itaitikia kwa umakini dhidi ya vitendo hivyo.

Pia alisisitiza kuwa bila kufunguliwa kwa mali zetu zilizohifadhiwa na kuondolewa kwa vikwazo, haitawezekana kufikia makubaliano yoyote.

Afisa huyo wa Iran mwishoni alisema kuwa kufanikisha utulivu na usalama endelevu katika eneo hilo haitawezekana isipokuwa kwa kuunda utaratibu halisi wa kuzuia uchokozi.