Gazeti la Kizayuni: Iran imesema neno la mwisho

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kiebrania Yedioth Aharonoth lilikiri kwamba Iran imesema neno la mwisho na kuonyesha nguvu zake katika kuunda mlingano mpya wa kikanda.

Rejea ya gazeti hili ni majibu makali ya kombora ya nchi yetu dhidi ya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na utawala wa Kizayuni na uchokozi wa utawala huo dhidi ya kitongoji cha kusini cha Beirut (Dahieh).

Hapo awali, Yehiel Leiter, balozi wa utawala wa Kizayuni mjini Washington, katika mahojiano na Fox News alifichua malengo ya shambulio la utawala huo pamoja na Marekani dhidi ya Iran na alikiri: "Tuna malengo sawa na Marekani na tunataka Iran isiwe nchi yenye nguvu kubwa ya kikanda."

Leiter, akisahau ukweli kwamba utawala wa Kizayuni ndio sababu kubwa zaidi ya tishio katika eneo hilo, alisema: "Tunafanya kazi na Marekani kuhakikisha kwamba Iran haitaweza kutishia eneo hilo."