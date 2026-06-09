Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Anatolia, Yair Lapid, mkuu wa upinzani katika ardhi iliyokaliwa, akizungumzia uchokozi dhidi ya Iran alisisitiza kwamba shambulio hili halisaidii lolote kati ya malengo ya kimkakati ya Tel Aviv. Kwa shambulio hili, hakuna mfumo wa Iran ulioanguka, wala mpango wake wa makombora na nyuklia haukuharibiwa, wala Hezbollah haikuangamizwa.

Aliongeza kuwa baraza la mawaziri la Netflix liliwapeleka Wazayuni kwenye makambi ya kujikinga, kufunga shule na kulemaza uchumi bila kufikia lengo lolote la kimkakati.

Lapid alisema, baraza la mawaziri hatoi maelezo yoyote kwa Wazayuni kuhusu lengo la shambulio hili — si kwa sababu ni siri, bali kwa sababu haina uhalali. Wakuu wa sasa hawawezi kuaminiwa kwa sababu wameshindwa Gaza, Lebanon na Iran, na kwa sasa wanashindwa pia katika Ukingo wa Magharibi.