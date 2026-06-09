Lengo la Israel na Amerika ni kuzuia Iran kuwa mamlaka ya kikanda

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «Yehiel Leiter», balozi wa utawala wa Kizayuni mjini Washington, katika mahojiano na Fox News alifichua malengo ya nyuma ya pazia ya shambulio la utawala huu pamoja na Marekani dhidi ya Iran na akakiri: «Tuna malengo sawa na Marekani, na tunataka Iran isiwe nguvu kubwa ya kikanda.»

Leiter, akisahau ukweli kwamba utawala wa Kizayuni ndio chanzo kikubwa zaidi cha tishio katika eneo hili, alisema: «Tunafanya kazi na Marekani kuhakikisha kwamba Iran haitaweza kutishia eneo hili.»

Bila kurejelea mashambulio ya uchokozi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya kitongoji cha kusini cha Beirut na ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Lebanon, alidai: «Israel ililazimika kujibu mashambulio ya Iran, na Tehran imepokea mfano wa jinsi Israel inavyojibu.»

Wakati vyombo vya habari viliripoti kwamba katika mazungumzo ya siku chache zilizopita kati ya Trump na Netanyahu maneno makali sana yalibadilishwa na Rais wa Marekani alimwita Waziri Mkuu wa Israel mwendawazimu, Leiter alidai kwamba mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Trump na Netanyahu yalikuwa ya kirafiki na yanaonyesha uhusiano wa kina wa miaka 40 kati ya Washington na Tel Aviv.

Leiter akirejelea uratibu kati ya Washington na Tel Aviv aliongeza kuwa kuna ushirikiano wa karibu na maelewano baina ya Marekani na Israel.

Aliendelea kudai: «Trump alitaka kupunguzwa kwa mivutano; suala ambalo kwa madai yake, Waziri Mkuu wa Israel naye alikubaliana nalo.»

Hili linatokea wakati Trump alidai kwamba atamwomba Netanyahu asijibu Iran, lakini Waziri Mkuu wa utawala wa Israel aliamuru kwa saa chache baadaye uchokozi mpya dhidi ya malengo nchini Iran — hatua inayoonyesha kwamba Netanyahu hakutilia maanani maneno ya Trump.