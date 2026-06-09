Wakiri wa Kizayuni: Kombora la Iran lililenga moja kwa moja kambi ya Ramat David

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwamba picha za satelaiti zilizochapishwa zinathibitisha mgomo wa moja kwa moja wa kombora la Iran kwenye kambi ya anga ya Ramat David inayomilikiwa na jeshi la anga la utawala wa Israel.

Kwa mujibu wa ripoti hizi, picha zilizotajwa zinaonyesha dalili za mgomo wa moja kwa moja wa kombora kwenye kambi hii ya kijeshi, lakini hadi sasa maelezo rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu unaowezekana au athari ya shambulio hili kwenye shughuli za kambi hayajachapishwa.

Habari hii inachapishwa wakati maafisa wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni kabla ya haya walikuwa wakikanusha mgomo wowote kwenye vituo vyao vya kijeshi.

Jana usiku, idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) ilitangaza kwamba kambi ya anga ya Ramat David ilikuwa shabaha ya makombora ya balestiki.

Katika taarifa ya IRGC ilisemwa: «Kwa kujibu uhalifu mkubwa wa utawala wa Kizayuni mnyang'anyi kusini mwa Lebanon na mauaji na kuhama kwa watu wanyonge wa maeneo ya Sour, Nabatiyeh na maeneo mengine ikiwemo Dahieh Beirut, kambi ya anga ya Ramat David, chanzo cha uchokozi huu, ililengwa na makombora ya balestiki ya Jeshi la Anga na Nafasi la IRGC.»