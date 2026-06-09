Kuanguka kwa helikopta ya kijeshi ya Amerika karibu na Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, New York Times kwa kunukuu vyanzo vyenye ufahamu ilikiri kwamba helikopta ya kijeshi ya Amerika ilianguka Jumatatu karibu na Mlango wa Hormuz na abiria wake waliokolewa.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba bado haijabainika kama helikopta hii ilipigwa risasi na majeshi ya Iran au ilipata hitilafu ya kiufundi.

Ni muhimu kutaja kwamba uharibifu uliowapata wanajeshi wa Amerika katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz unachujwa (kusururushwa) vikali na majeshi ya Iran.