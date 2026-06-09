Makamu wa Trump anakiri tofauti za kimaslahi na utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «JD Vance», makamu wa rais wa Marekani, katika mahojiano na Fox News alikiri kwamba Washington na Tel Aviv zina maslahi na mitazamo tofauti katika baadhi ya masuala na mambo, ingawa ushirikiano na uratibu kati ya pande hizo mbili unaendelea.

Makamu wa rais wa Marekani, akiendelea na mahojiano haya, alitangaza kwamba mabadiliko ya miezi ya hivi karibuni yameweka msingi wa kufikia makubaliano ya muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Akizungumzia mchakato wa mazungumzo kati ya Washington na Tehran, alisema: «Rais Trump anaamini kwamba inawezekana kufikia makubaliano ya kudumu kuhusu dosari ya nyuklia ya Iran, na ninaona tathmini hii kuwa sahihi.»

Vance alisisitiza kwamba katika makubaliano yoyote yanayowezekana na Iran, suala muhimu zaidi si tu masharti yaliyoandikwa ya makubaliano, bali kuhakikisha kwamba Tehran inashikilia ahadi zake na kuzitekeleza kivitendo.

Dai hili la Vance linatolewa wakati Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA) mara nyingi alikuwa ametangaza kwamba Iran haikukwepa kutoka kwa ahadi zake.

Makamu wa rais wa Marekani pia alidai: «Moja ya udhaifu muhimu zaidi wa makubaliano ya awali ya nyuklia ilikuwa kutokuwepo kwa mfumo wa ukaguzi ambao ungehakikisha kwamba Iran haitafuti kuendeleza silaha za nyuklia.»

Dai hili la Vance pia linatolewa wakati programu zote za nyuklia za Iran zilikuwa chini ya uangalizi wa IAEA.