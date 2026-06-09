Siku 100 Baada ya Vita Dhidi ya Iran: Taasisi za Utafiti za Israel Zatathmini Matokeo ya Kimkakati

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , baada ya kupita siku 100 tangu kuanza kwa vita vilivyoihusisha Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni kwa upande mwingine, taasisi mbalimbali za utafiti nchini Israel zimeanza kuchambua matokeo ya kimkakati ya mzozo huo na athari zake za muda mrefu.

Kwa mujibu wa tathmini hizo, watafiti wa Israel wameeleza kuwa licha ya kile wanachokiona kuwa mafanikio katika baadhi ya operesheni za kijeshi na kiwango kisicho cha kawaida cha ushirikiano kati ya Tel Aviv na Washington, malengo makuu ya vita bado hayajafikiwa kikamilifu.

Ripoti hizo zinabainisha kuwa miongoni mwa malengo yaliyokuwa yakitafutwa ni kubadili mizani ya kimkakati katika eneo na kudhibiti kwa kiwango kikubwa uwezo wa Iran. Hata hivyo, taasisi hizo zinaamini kuwa matokeo yaliyopatikana hadi sasa hayajafanikisha kikamilifu malengo hayo.

Aidha, wachambuzi wa Israel wameeleza kuwa utegemezi wa Tel Aviv kwa maamuzi ya Washington umeongezeka zaidi katika kipindi cha mzozo huo, jambo ambalo limeibua mijadala kuhusu kiwango cha uhuru wa kimkakati wa Israel katika kushughulikia masuala makubwa ya usalama wa taifa.

Kwa upande wa maoni ya umma, ripoti hizo zinaonyesha kuwa mwanzoni mwa vita kulikuwepo uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wananchi wa Israel. Hata hivyo, kadiri mzozo ulivyoendelea na gharama zake za kisiasa, kiuchumi na kiusalama kuongezeka, dalili za kupungua kwa uungwaji mkono huo zimeanza kuonekana.

Taasisi hizo pia zimeashiria kuongezeka kwa maswali na mashaka miongoni mwa baadhi ya wananchi kuhusu malengo ya mwisho ya vita na faida zinazoweza kupatikana kutokana na kuendelea kwa mzozo huo kwa muda mrefu.

Tathmini hizo zinaakisi mjadala unaoendelea ndani ya duru za kisiasa na kiusalama za Israel kuhusu matokeo ya vita, gharama zake, na athari zake kwa usalama wa eneo la Mashariki ya Kati katika siku zijazo.