Waandamanaji wa kupinga vita wavuruga kikao cha Seneti ya Marekani kwa kuonyesha picha za wanafunzi waliouawa katika mashambulizi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waandamanaji wanaopinga vita walikatiza kikao cha Seneti ya Marekani wakati wa kusikilizwa kwa maelezo ya Waziri wa Ulinzi wa nchi hiyo, Pete Hegseth, wakionyesha picha za wanafunzi waliouawa katika mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran.

Waandamanaji hao walionyesha picha za wanafunzi waliouawa katika mji wa Minab, kusini mwa Iran, katika mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, wakitaka kuonyesha madhara ya mashambulizi ya kijeshi kwa raia, hasa watoto na wanafunzi.

Kitendo hicho kilitokea wakati wa kikao cha Seneti kilichokuwa kikimsikiliza Waziri wa Ulinzi wa Marekani kuhusu masuala ya kijeshi na operesheni za nchi hiyo dhidi ya Iran.

Waandamanaji hao waliingilia kikao hicho kwa kauli za kupinga vita na kuonyesha picha za waathirika, wakisisitiza kwamba wananchi wa Marekani wanapaswa kufahamu madhara ya sera za kijeshi za Serikali yao nje ya mipaka ya nchi.

Kuonyeshwa kwa picha za wanafunzi waliouawa wa Minab kulilenga kuwakumbusha viongozi wa Marekani kwamba mashambulizi ya kijeshi huwa na madhara makubwa kwa raia wasio na hatia, hususan watoto na wanafunzi.

Tukio hilo limeibua tena mjadala kuhusu sera za kijeshi za Marekani, matumizi ya nguvu dhidi ya Iran na gharama za kibinadamu zinazotokana na mashambulizi ya kijeshi.