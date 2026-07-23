Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran: Ushirikiano wa Uingereza na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran ni kushiriki katika uhalifu wa uchokozi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelaani uamuzi wa Serikali ya Uingereza wa kuweka vituo vyake na uwezo wake wa kijeshi chini ya matumizi ya Marekani kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran.

Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa hatua hiyo inakinzana na Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, na kwa mujibu wa Azimio Na. 3314 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, inachukuliwa kuwa ni kitendo cha uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Wizara hiyo imeeleza kuwa uamuzi huo wa Uingereza unakinzana waziwazi na misingi na kanuni za msingi za Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa wanasiasa wa Uingereza wamechukua uamuzi huo huku wakifahamu kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran, yaliyoanza kwa kushirikiana na utawala wa Kizayuni wa Israel na ambayo bado yanaendelea, ni uchokozi wa wazi na ukiukaji mkubwa wa misingi ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa pamoja na kanuni za sheria za kimataifa.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesisitiza kwamba ushiriki au ushirikiano wowote katika kuandaa na kutekeleza mashambulizi hayo utachukuliwa kuwa ni kushiriki katika kutenda uhalifu wa uchokozi na uhalifu wa kivita.