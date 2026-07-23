Mohsen Rezaei: Trump ametoka kwenye mchezo wa “mtu kichaa” na kuingia kwenye mchezo wa “mtu aliyekata tamaa”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Meja Jenerali Mohsen Rezaei, mjumbe wa Baraza la Kutambua Maslahi ya Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, ametoka kwenye mchezo wa “mtu kichaa” na kuingia kwenye mchezo wa “mtu aliyekata tamaa”.

Akizungumza kuhusu matukio ya hivi karibuni, Meja Jenerali Rezaei amesema kuwa kulenga wageni katika kivuko cha mpaka cha Shalamcheh na vitisho vya kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu havionyeshi chochote isipokuwa kukata tamaa na kushindwa.

Amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itatoa jibu kali na linaloongezeka kwa mashambulizi yoyote yatakayolenga miundombinu yake.

“Jibu la Iran kwa mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu litakuwa la hatua kwa hatua na kali,” amesema Meja Jenerali Mohsen Rezaei.