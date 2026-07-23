Qalibaf awakejeli Wamarekani: Walitaka kuiadhibu Iran, lakini wamejiadhibu wenyewe kwa bei ya mafuta kuvuka dola 100

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Spika wa Bunge la Kiislamu la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amewakejeli wanasiasa wa Marekani kwa kusema kuwa walitaka kuiadhibu Iran, lakini wameishia kujipatia adhabu wao wenyewe kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani.

Qalibaf, kupitia chapisho aliloweka kwenye ukurasa wake, amesema: “Walitaka kuiadhibu Iran. Lakini wamejiadhibu wenyewe kwa mafuta ambayo bei yake imefikia tarakimu tatu. Mkakati wa 10 kwa 10!”

Kauli hiyo ilitolewa baada ya matatizo mapya kujitokeza nchini Marekani na bei ya mafuta duniani kuvuka dola 100 kwa pipa.

Qalibaf alitumia picha maarufu ya mtandaoni, inayotumiwa na watumiaji wa intaneti kuonyesha hali ambapo mtu anapojaribu kumdhuru mwingine kwa ujinga, lakini mwishowe anajiletea madhara makubwa yeye mwenyewe.

Kupitia chapisho hilo, Spika wa Bunge la Kiislamu la Iran alilenga kuonyesha kwamba hatua zilizokusudiwa kuiwekea Iran shinikizo na kuiadhibu zimekuwa na madhara kwa Marekani yenyewe, hasa kutokana na athari za kupanda kwa bei ya mafuta.