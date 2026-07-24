Iran Yaweka Bayana Vituo vya Umeme Vinavyohudumia Kambi za Kijeshi za Marekani kuwa Shabaha Zitakazo Shambuliwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Shirika la Habari la Fars limeripoti kuwa Iran imeweka bayana orodha ya vituo kadhaa vya umeme katika eneo la Ghuba vinavyohusishwa na usambazaji wa nishati kwa kambi za kijeshi za Marekani, kuwa miongoni mwa shabaha zinazoweza kulengwa katika hatua za kulipiza kisasi kijeshi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vituo vilivyotajwa ni pamoja na:

1- Kituo cha Umeme cha Taweelah nchini Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), kinachohusishwa na kambi ya kijeshi ya Al Dhafra;

2_ Kituo cha Umeme cha DEWA nchini UAE, kinachohusishwa na kambi ya Minhad;

3_Kituo cha Umeme cha Ras Laffan nchini Qatar, kinachohusishwa na kambi ya anga ya Al Udeid;

4_Kituo cha Umeme cha Riyadh nchini Saudi Arabia, kinachohusishwa na kambi ya anga ya Prince Sultan.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa hatua hiyo inahusishwa na mkakati wa Iran wa kulenga miundombinu inayosaidia uwepo na shughuli za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, huku ikionya kuwa matumizi ya miundombinu ya nchi za eneo hilo kwa ajili ya operesheni za kijeshi dhidi ya Iran yanaweza kuifanya miundombinu hiyo kuhusishwa na mzozo wa kijeshi unaoendelea.

Taarifa hii inakuja wakati mvutano wa kijeshi kati ya Iran, Marekani na washirika wake wa kikanda ukiendelea kuongezeka, hali ambayo imeibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa mashambulizi kuenea hadi kwenye miundombinu ya nishati na vituo vingine vya kimkakati katika eneo la Ghuba.