Kuharibiwa kwa ndege za kivita kadhaa, puto moja ya kijasusi, na mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani Patriot

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Idara ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi wa Iran katika taarifa namba 51 ya Operesheni Nasr 2, ilitangaza: makao ya wanajeshi wa Marekani na ndege za kivita kadhaa nchini Jordan, mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, puto moja ya kijasusi, na makao ya magaidi wa Marekani huko Erbil yameharibiwa.