Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Idara ya Mahusiano ya Umma ya Walinzi wa Mapinduzi wa Iran katika taarifa namba 51 ya Operesheni Nasr 2, ilitangaza: makao ya wanajeshi wa Marekani na ndege za kivita kadhaa nchini Jordan, mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, puto moja ya kijasusi, na makao ya magaidi wa Marekani huko Erbil yameharibiwa.
Kuharibiwa kwa ndege za kivita kadhaa, puto moja ya kijasusi, na mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani Patriot
24 Julai 2026 - 20:55
Msimbo wa Habari: 1844383
Source: ABNA
Walinzi wa Mapinduzi wa Iran waliripoti kuharibiwa kwa ndege za kivita kadhaa nchini Jordan, mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, puto moja ya kijasusi, na makao ya magaidi wa Marekani huko Erbil.
Maoni yako