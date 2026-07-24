Ayatollah Khatami: Kupambana na umoja kuzunguka Wilayat ni ufunguo wa ushindi wa taifa la Iran

Kwa mujibu wa mwandishi wa Mehr, Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, Imamu wa muda wa Ijumaa wa Tehran, katika khutba za Ijumaa zilizofanyika katika ukumbi wa Imam Khomeini, alisema: Karibu majina 70 na sifa za Siku ya Kiyama zimetajwa katika Quran Tukufu. Moja ya majina ya Siku ya Kiyama ni "Siku ya Hisabu" – siku ambayo mwanadamu atawajibishwa kwa vitendo vyake vyote hapa duniani.

Aliongeza kwamba tunapaswa kufanya mtindo wa maisha wa Mtume wa Islam (saw) kuwa mfano wetu, na akasema: moja ya sifa muhimu zaidi za Mtume (saw) ni kupambana, kusimama imara katika njia ya haki, na kutokurupuka kutoka kwenye njia ya haki. Ikiwa watu watakuwa wapambanaji, viongozi pia wanapaswa kuwa waanzilishi wa kupambana na kuwa mstari wa mbele.

Aliendelea: Ujumbe ulioandikwa wa Kiongozi Mkuu ni ujumbe wa kina na wa lazima. Katika ujumbe wake wa hivi karibuni, umuhimu wa umoja wa maneno, umoja wa watu na maafisa katika nyanja zote kwa ajili ya kufikia malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu, kuhifadhi heshima na uhuru wa Iran, na kukabiliana na adui Mkristo na mjanja wa Marekani umesisitizwa.

Alisema: Umoja unahitaji mhimili, na mhimili wa umoja ni Wilayat al-Faqih.

Khateeb wa Ijumaa wa Tehran alisema: Kutokuwa na imani kwa taasisi za kisheria na kimataifa kumeongezeka kutokana na vitendo vyao dhidi ya uhalifu huko Gaza.

Aliendelea: Hii ni mara ya nne ambayo Marekani inafanya hatua za kijeshi katikati ya mazungumzo, na katika hali hiyo, hakuna njia nyingine isipokuwa ulinzi wa heshima.

Alisisitiza: Taifa la Iran na wapiganaji lazima wasimame dhidi ya mashambulizi ya adui na wajibu kwa nguvu dhidi ya vitendo vyao. Hatimaye, kupambana kunasababisha ushindi, na mtu anayestahimili hatimaye atafikia ushindi, hata kama njia hiyo inaweza kuchukua muda.