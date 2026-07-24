Mazungumzo ya simu kati ya Araghchi na mwenzake wa Misri

shauriano ya simu na mwenzake wa Misri kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya kikanda na njia za kuanzisha amani, utulivu na usalama katika eneo la Asia Magharibi.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Jumamosi jioni (tarehe 2 Mordaad kulingana na kalenda ya Iran) katika mazungumzo ya simu na Badr Abdel Aty, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, alijadiliana na kubadilishana maoni kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya kikanda, kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani, na njia za kuanzisha amani, utulivu na usalama katika eneo la Asia Magharibi.