Qalibaf: Utawala wa Kizayuni ni adui namba moja wa nchi za Kiislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Baqer Qalibaf, Mkuu wa Bunge la Shura ya Kiislamu, alikutana na kufanya mazungumzo na Ali Faleh al-Zeydi, Waziri Mkuu wa Iraq, mjini Tehran.

Mkuu wa Bunge la Shura ya Kiislamu, akiwakilisha salamu kwa Waziri Mkuu wa Iraq na ujumbe wake, alishukuru taifa na serikali ya Iraq kwa kuandaa sherehe kuu ya mazishi ya kiongozi mshahidi wa mapinduzi katika miji ya Iraq, na akaongeza: napata shukuru mapema taifa na serikali ya Iraq ambayo imejitolea na inajitolea kwa ukarimu wa mahujaji wa Arbaeen.

Qalibaf, akisisitiza historia ya uhusiano kati ya Tehran na Baghdad, alisema: Ushirikiano kati ya Iran na Iraq una athari kubwa kwa utulivu wa eneo na nchi za Kiislamu, na Iran na Iraq kwa pamoja wanaweza kutatua matatizo mengi ya eneo.

Mkuu wa Bunge, akisema kwamba utawala wa Kizayuni bila shaka ni adui wa nchi zote za Kiislamu, alisisitiza: Ushirikiano wa Iran na Iraq katika kuhifadhi umoja wa nchi za Kiislamu dhidi ya utawala wa Kizayuni ambao ni adui namba moja wa Waislamu, hakika ni mzuri.