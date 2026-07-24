Malalamiko dhidi ya Trump kwa tuhuma za kujaribu kubadilisha sheria za uchaguzi wa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu "Al-Mayadeen", gazeti la The New York Times katika ripoti yake lilitangaza kwamba majimbo manne ya Marekani yamewasilisha malalamiko ya kupinga kanuni za serikali ya Trump zinazowalazimu kubadilisha mbinu za kuendesha uchaguzi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Mwanasheria Mkuu wa jimbo la Illinois katika mahojiano na The New York Times alisema: Trump hawezi kushantaji majimbo ili kutimiza matakwa yake.

Hatua hii inakuja wakati ambapo Rais wa Marekani, hivi karibuni katika hatua ya utata alimwondoa au kuwalazimisha kujiuzulu wanachama wawili wa Democratic na mmoja wa Republican katika Tume ya Misaada ya Uchaguzi ya Marekani (EAC); hatua ambayo imeiacha shirika hili la shirikisho likiwa na kamishna yeyote kwa miezi michache tu kabla ya uchaguzi wa katikati wa muhula wa 2026.

Ikulu ya Marekani imethibitisha uamuzi huu na imetangaza kwamba Rais ana mamlaka ya kuwavua wadhifa watu ambao hawapatani na dhamira ya "kuhakikisha usalama wa uchaguzi na kuhesabu kura halali".