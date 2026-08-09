Brigedia Jenerali Hassan Zadeh: Marekani na utawala wa Kizayuni wameshindwa kufikia malengo yao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kamanda wa Kikosi cha Muhammad Rasulullah (s) cha Tehran, Brigedia Jenerali Hassan Zadeh, amesema kuwa Marekani na utawala wa Kizayuni wameshindwa kabisa kufikia malengo yao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Brigedia Jenerali Hassan Zadeh aliyasema hayo wakati alipofanya ziara ya kukagua vikosi vilivyoimarishwa vya ulinzi wa anga vinavyohusishwa na Kikosi cha 27 cha Muhammad Rasulullah (s), pamoja na kutathmini kiwango cha utayari na uwezo wao wa kiutendaji.

Amesema kuwa Marekani na utawala wa Kizayuni wameshindwa kabisa kufikia malengo yao dhidi ya mfumo wa Kiislamu, akisisitiza kuwa nguvu ya wananchi wa Iran pamoja na utayari mpana wa vikosi vya uhamasishaji vimeifanya Iran kuwa miongoni mwa nguvu kuu katika eneo na duniani.

“Marekani na utawala wa Kizayuni wameshindwa kabisa kufikia malengo yao dhidi ya mfumo wa Kiislamu,” alisema Brigedia Jenerali Hassan Zadeh.

Aidha, amesema kuwa viongozi wa Marekani na utawala wa Kizayuni kwa sasa hawana majibu mbele ya maoni ya umma, wasomi na wananchi wao ya kueleza na kuhalalisha kushindwa kwao kunakofuatana.

Brigedia Jenerali Hassan Zadeh ameongeza kuwa kile kilichooneshwa wakati wa zoezi hilo ni sehemu ndogo tu ya uwezo mkubwa na utayari mpana wa Kikosi cha Muhammad Rasulullah (s) cha Tehran.