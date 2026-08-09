Amir Jahanshahi: Adui amepiga magoti mbele ya azimio la taifa la Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Brigedia Jenerali Ali Jahanshahi, Kamanda wa Jeshi la Nchi Kavu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alitembelea vitengo vya jeshi hili katika maeneo ya kusini-mashariki na pwani ya Makran na akasema mbele ya makamanda, wanajeshi wa kudumu na wa kuitwa: Vitengo vya Jeshi la Nchi Kavu, kwa kuendelea kufuatilia mienendo na kuchunguza vitisho kwa usahihi, viko katika hali kamili ya mapigano na kwa ujasiri vinalinda mipaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Brigedia Jenerali Jahanshahi, akisema kwamba leo uwezo na nguvu halisi za maadui zimejitokeza kwa umma, alisema: Adui amepiga magoti mbele ya azimio la wanajeshi na taifa la Iran. Kujiandaa kwa wanajeshi na uungwaji mkono wa taifa la Iran kwa wapiganaji katika nyuga mbalimbali, pamoja na kuimarisha mshikamano wa kitaifa, kumevunja hesabu za maadui wa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kamanda wa Jeshi la Nchi Kavu, akisisitiza umuhimu wa mafunzo maalumu na ya kivita, hasa katika nyanja ya kukabiliana na vita vya ardhini, alibainisha: Jeshi la Nchi Kavu kwa miaka iliyopita, kwa kutekeleza mafunzo endelevu, sahihi na maalumu, limejiandaa kukabiliana na aina zote za vitisho vya ardhini, na katika tukio la hatua yoyote ya adui, litatoa jibu kali na la kuzuia.

Aliongeza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika makabiliano ya hivi karibuni imeonyesha kwamba pamoja na uwezo wa ulinzi, azimio na moyo wa taifa la Iran pia ni mambo muhimu zaidi ya nguvu ya nchi. Taifa la Iran kwa azimio imara na moyo usiochoka, limekuwa likisimama pamoja na wanajeshi na kwa kuwaunga mkono wapiganaji, hajawaacha maadui kufikia malengo yao.

Kamanda wa Jeshi la Nchi Kavu hatimaye alisisitiza: Uwepo mzuri wa vitengo vya kukabiliana haraka, vikosi maalum, ndege zisizo na rubani, makombora na kivita katika maeneo ya mpakani kukabiliana na vitisho vya adui, pamoja na kulinda mipaka na kuchangia katika kuhakikisha usalama endelevu, umekuwa ukifanyika.