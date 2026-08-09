Amoli Larijani: Iran Haitaondoka kwenye Mlango wa Hormuz kwa Bei Yoyote

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, mwanzoni mwa kikao cha Baraza la Utambuzi wa Maslahi ya Mfumo, baada ya kutoa salamu za rambirambi kwa kifo kikubwa cha Mtume Mkuu, Muhuri wa Manabii, Muhammad Mustafa (rehema za Mungu ziwe juu yake) na kifo cha kishahidi cha Imamu wawili – Imamu Hassan Mujtaba (rehema za Mungu ziwe juu yake) na Imamu Ali ibn Musa ar-Ridha (rehema za Mungu ziwe juu yake), na kwa kurejelea kwamba zaidi ya miezi mitano imepita tangu kifo cha kiongozi wa marehemu wa Mapinduzi, alisema: Maumivu ya kufariki kwake bado ni mapya mioyoni, na mioyo yetu imejeruhiwa sana na faraka hii, na pia na dhuluma iliyofanywa dhidi ya taifa la Iran.

Alisisitiza: Taifa la Iran kwa namna ya kustaajabisha limefanya dunia kushangaa. Mungu, kwa njia ya msaada kwa wakaribu wake, aliamsha taifa hili kusimama dhidi ya madhalimu wa historia.

Ayatollah Amoli Larijani pia aliwashukuru wanajeshi ambao, licha ya kutoa mashahidi na majezi, walilinda mapinduzi na usalama wa nchi kwa ujasiri kamili, na akasema: Wanajeshi waliionyesha nguvu ya mfumo wa Kiislamu kwa maadui na kumfanya Trump kukiri ukinzani na kutokujisalimisha kwa taifa la Iran.

Kwa kurejelea maneno ya kiburi ya Trump mwanzoni mwa vita, alipoandika kwenye chombo chake cha habari akielekeza kwa taifa la Iran «kujisalimisha kabisa», alisema: Maneno haya yanavuja kiburi kinachofaa madhalimu wa historia. Mungu atawadhalilisha hawa wabwenyenye, na utabiri wa kiongozi wa marehemu aliyesema "Madhalimu katika kilele cha nguvu zao, ghafla wataangushwa chini" utatimia.

Mwenyekiti wa Baraza aliwaita Trump na Netanyahu kuwa nyuso zenye chuki na wahalifu wa historia na akasema: Wamezimia. Walidai kwamba watamaliza vita ndani ya siku tatu, wiki moja au mwezi mmoja, lakini leo ni karibu miezi 6 tangu watu na wanajeshi wamesimama na ni fahari.

Ayatollah Amoli Larijani, akiwashukuru viongozi wa serikali, matawi matatu ya mamlaka, na taasisi za serikali waliojitahidi nchi kuendeshwa vizuri, alisema: Adui kwa nguvu zote anatafuta kuizingira Iran, ingawa Jamhuri ya Kiislamu imepitia zaidi ya miaka 40 ya uzoefu wa vikwazo. Maadui wanajitahidi kupitia kizingira kuimarisha vikwazo.