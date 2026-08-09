Maafisa wa Saudi waliuawa na kujeruhiwa katika shambulio la Ansarullah dhidi ya «Mocha»

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu «Al-Masirah», vyanzo vya Yemen vimeripoti hasara kubwa iliyopatikana kwa adui wa Saudi wakati wa shambulio la Ansarullah dhidi ya Mocha.

Vyanzo hivi vimesema kwamba maafisa kadhaa wa Saudi waliuawa na kujeruhiwa wakati wa operesheni hii.

Vyanzo vilivyotajwa vimetangaza: Milipuko na mawingu ya moshi bado yanainuka kutoka kwenye maghala ya silaha za vikosi vya adui wa Saudi kwenye pwani ya magharibi.

Saa chache zilizopita, Vikosi vya Silaha vya Yemen katika taarifa yake vilitangaza: Kwa kujibu mienendo inayoendelea ya vikosi vya adui wa Saudi na kuimarishwa kwa silaha na vifaa na mashambulio yake ya mara kwa mara dhidi ya pwani ya magharibi ya Yemen na mkoa wa Taiz, kwa lengo la kuwazuia watu wetu wapendwa kuchukua hatua zao halali za kukabiliana na kizingira kisicho haki na uvamizi wa kishenzi ambao umekuwa ukifanywa dhidi yao kwa miaka kumi na miwili; Vikosi vya Silaha vya Yemen, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, vilifanya operesheni kubwa na sahihi ya kijeshi kwa kulenga vituo vya mkusanyiko wa vikosi na maghala ya silaha ya adui wa Saudi katika eneo la Mocha.