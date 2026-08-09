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Makubaliano ya Damascus na Moscow kuhusu mustakabali wa kambi mbili za Urusi

9 Agosti 2026 - 19:48
Msimbo wa Habari: 1850767
Source: ABNA
Makubaliano ya Damascus na Moscow kuhusu mustakabali wa kambi mbili za Urusi

Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Julani ilitangaza kwamba Damascus na Moscow wamefikia maelewano ya makubaliano yanayobainisha mustakabali wa kambi mbili za Urusi.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu «Al-Jazeera», kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Julani ilitangaza: Damascus na Moscow wamefikia maelewano ya makubaliano yanayobainisha mustakabali wa kambi mbili za Urusi huko Tartus na Hmeimim.

Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Julani iliongeza: Damascus itachukua hatua kwa hatua usimamizi wa uwanja wa ndege wa Hmeimim na gati ya nne ya biashara katika bandari ya Tartus.

Wizara hiyo pia ilitangaza: Katika maelewano hayo, muda wa miezi mitatu umeelezwa kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa mpito na utekelezaji wa mipango mipya.

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