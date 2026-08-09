Makubaliano ya Damascus na Moscow kuhusu mustakabali wa kambi mbili za Urusi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu «Al-Jazeera», kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Julani ilitangaza: Damascus na Moscow wamefikia maelewano ya makubaliano yanayobainisha mustakabali wa kambi mbili za Urusi huko Tartus na Hmeimim.

Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Julani iliongeza: Damascus itachukua hatua kwa hatua usimamizi wa uwanja wa ndege wa Hmeimim na gati ya nne ya biashara katika bandari ya Tartus.

Wizara hiyo pia ilitangaza: Katika maelewano hayo, muda wa miezi mitatu umeelezwa kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa mpito na utekelezaji wa mipango mipya.