Taarifa kali ya Shirika la Uhamasishaji wa Wananchi wa Iraq na kuunga mkono Faleh al-Fayyad

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu shirika la habari la WAA, Shirika la Uhamasishaji wa Wananchi wa Iraq limeuita shutuma zilizotolewa dhidi ya mwenyekiti wa shirika hili kuwa ni kashfa na kwa kusisitiza kwamba amri za tahadhari na kujiandaa zilitolewa kabla ya shambulio, limeripoti hatua za kisheria dhidi ya waenezaji uvumi.

Shirika la Uhamasishaji wa Wananchi wa Iraq leo Jumapili, kwa kutoa taarifa, lililaani vikali madai yaliyotolewa na baadhi ya watu wa kisiasa dhidi ya «Faleh al-Fayyad», mwenyekiti wa shirika hili, ambayo ilidaiwa kwamba alijua kuhusu mpango wa shambulio dhidi ya vituo kabla ya wakati lakini hakuzitahadharisha vikosi, na likasema maoni haya hayana msingi wowote na hayana ushahidi wowote.

Katika taarifa ya Hashd al-Shaabi imesemwa: Tangu kuanza kwa mabadiliko katika eneo, vikosi vyote vimekuwa katika hali ya kujiandaa, na hata siku mbili kabla ya uvamizi wa hivi karibuni, amri muhimu za kuzingatia tahadhari ya juu na hatua za usalama zilitolewa kwa vitengo vyote, jambo ambalo lilizuia hasara zaidi. Hata hivyo, kikosi cha nne cha brigedi ya 30 hakikitekeleza hatua zote za kinga, na hii ndiyo sababu idadi kubwa ya mashahidi ilitoka kwenye kitengo hiki, na kwa sababu hiyo, urais wa shirika umetoa amri ya kuanza uchunguzi dhidi ya wahusika wanaohusika ili kubaini ukubwa wa kosa hili na kubainisha majukumu.

Shirika hili, kwa kuonyesha masikitiko yake kuhusu matumizi mabaya ya damu ya mashahidi na baadhi ya mitiririko ya kisiasa, lilibainisha: Katika hali ambapo wana wa Hashd al-Shaabi walikuwa wakivuja damu yao wenyewe na wanakabiliana na uvamizi wa kinyama, inasikitisha kwamba baadhi ya mitiririko ya kisiasa inajaribu kutumia damu ya mashahidi na waliojeruhiwa kwa malipo ya kisiasa na kupiga makamanda wa Hashd al-Shaabi.

Hashd al-Shaabi, kwa kusisitiza kwamba tabia kama hizo hazina uhusiano wowote na uwajibikaji wa kitaifa, kitaaluma na kimaadili, ilisema: Shirika hili linahifadhi haki yake ya kisheria ya kuwashtaki waenezaji wa habari za uongo na shutuma zisizo na msingi dhidi ya makamanda kwa lengo la kuwaharibu, na kujibu shutuma hizi za uongo kutafanyika tu ndani ya mfumo ambao utahakikisha ulinzi wa haki za shirika na kuweka mambo katika mfumo wa kisheria.