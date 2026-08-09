Upinzani wa Netanyahu dhidi ya mpango wa amani wa Gaza na kuundwa kwa nchi huru ya Palestina

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu «Al-Jazeera», Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ameukataa mpango wa Baraza la Amani la Gaza.

Netanyahu, ambaye anasogea katika mwelekeo wa kuvuruga usitishaji vita Gaza na kwa amri yake jeshi la utawala huu kila siku linafanya uhalifu dhidi ya Wapalestina, alidai: Israel inakataa mpango wa vifungu 15 kuhusu Gaza uliowasilishwa na Baraza la Amani, na mpaka Hamas itakapopokonywa silaha kwa njia halisi, hakutakuwa na mafungo yoyote. Tunataka upokonyaji silaha wa kweli, si wa kirasmi.

Pia alivunja ndoto za Waarabu wanaosuluhisha kuhusu suluhisho la mataifa mawili na akadai: Maadamu mimi ni Waziri Mkuu, hakuna nchi ya Palestina itakayoundwa, wala Gaza wala Ukingo wa Magharibi.

Kuhusu Lebanon pia alidai: Israel kwa sasa iko katika operesheni muhimu sana na ya uamuzi.

Pia kuhusu Iran alirudia maneno yake ya upuuzi na kudai: Iran haitashambulia Israel kwa sababu inafahamu pigo mbaya na kali litakalopigwa dhidi yake ikiwa itashambulia.

Pia alisema: Tunajua jinsi ya kudumisha msimamo wetu inapobidi, hata mbele ya marafiki wetu bora.