Madai ya Wall Street Journal: Trump anataka kumaliza makabiliano na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu gazeti la Marekani Wall Street Journal, Rais wa Marekani Donald Trump anataka kumaliza makabiliano na Iran na kutangaza ushindi dhidi ya nchi hii bila kufikia makubaliano ya nyuklia.

Gazeti hili liliripoti kwamba Trump amezungumzia wazo hili faraghani na wasaidizi wake wakuu, na kufungua tena Mlango wa Hormuz kwa usafiri wa kimataifa na Iran ni moja ya masharti makuu.

Maafisa hao waliambia Wall Street Journal kwamba ikiwa Marekani itaweza kudhibiti mpango wa nyuklia (wa amani) wa Iran na usafiri katika Mlango wa Hormuz kuanza tena, uwezekano wa Trump kupanua usitishaji vita «kwa muda usiojulikana» utakuwa mkubwa.

Gazeti la Marekani Wall Street Journal liliandika: Inatarajiwa kwamba ikiwa Iran itafungua kabisa Mlango wa Hormuz, Trump atainua kizuizi cha bahari dhidi ya nchi hii. Trump anaweza kupanua usitishaji vita kwa sharti kwamba mpango wa nyuklia uwe mdogo na usafiri katika Mlango wa Hormuz uanze tena. Trump amewaambia wasaidizi wake kwamba Tehran haitaweza kuanza tena shughuli zake za nyuklia wakati wa urais wake.