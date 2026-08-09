Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu TASS, Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, alisema: Sanae Takaichi, Waziri Mkuu wa Japan, hakuwa na ujasiri wa kusema ni nani aliyetupa bomu la atomiki kwenye nchi yake miaka 81 iliyopita.

Takaichi wakati wa hotuba yake katika hafla ya kuadhimisha miaka 81 ya ushambuliaji wa atomiki wa Nagasaki, hakuitaja Marekani kuwa ndiyo iliyotupa bomu kwenye mji huo.

Zakharova aliandika kwenye Telegram: Je, uongozi wa sasa wa Japan unaamini kwamba visahani vya kuruka vya atomiki viliangukia Hiroshima na Nagasaki? Shiro Suzuki, meya wa Nagasaki, alikuwa na ujasiri wa kutangaza moja kwa moja kwamba bomu lilitupwa na ndege ya kijeshi ya Marekani.

Siku tatu kabla, Kazumi Matsui, meya wa Hiroshima, na Takaichi katika hafla ya kuadhimisha kumbukumbu ya ushambuliaji, hawakuitaja moja kwa moja Marekani kama nchi iliyofanya shambulio la nyuklia kwenye mji huo. Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, pia hakufanya hivyo katika ujumbe wake.