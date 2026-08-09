Rosatom imeanza kurudisha wataalamu kwenye kiwanda cha nyuklia cha Bushehr

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu TASS, Alexei Likhachev, Mkurugenzi Mkuu wa kampuni ya serikali ya Rosatom, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kampuni imeanza kurudisha wataalamu kwenye tovuti ya kiwanda cha nyuklia cha Bushehr nchini Iran, na watu watano wa kwanza wa wafanyikazi wa uhandisi tayari wamefika.

Alisema: Tumeanza kurudisha wataalamu kwenye eneo la ujenzi wa kiwanda cha nyuklia cha Bushehr. Watu watano wa kwanza wa wafanyikazi wa uhandisi tayari wamefika kwenye makazi yetu na wameanza kazi zao. Kwa hivyo, jumla ya wataalamu wa Urusi imefikia 25.

Likhachev alisema kwamba Rosatom inanuia kupeleka kikundi kingine cha makumi kadhaa ya wafanyikazi wake kwenye kiwanda cha nyuklia cha Bushehr ndani ya wiki mbili zijazo.

Alibainisha kwamba hii inategemea iwapo kutakuwa na kuzidisha tena kwa mzozo kati ya Marekani na Iran. Ikiwa kila kitu kitaenda sawa, kampuni inanuia kuongeza idadi ya wafanyikazi wake wanaofanya kazi kwenye mradi huo hadi 100 ifikapo msimu wa vuli.

Rosatom pia inanuia kuwarejesha wataalamu wote ambao hapo awali waliondoka Iran haraka iwezekanavyo.