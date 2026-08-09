Yemen: Jeshi la Yemen Ladai Limewasambaratisha Maafisa wa Saudi Arabia na Makundi Yake ya Kijeshi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Chanzo cha ngazi ya juu nchini Yemen kimeliambia Shirika la Habari la Al-Mayadeen mjini Sana’a kwamba mashambulizi yaliyofanywa na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen dhidi ya maeneo ya Al-Mokha na Ma’rib yamewasababishia hasara maafisa wa Saudi Arabia pamoja na vikundi vyao vya kijeshi vilivyokuwa vikikusanyika katika maeneo hayo.

Chanzo hicho kimesema kuwa jeshi la Yemen litafanya kila mkusanyiko wa maafisa wa Saudi Arabia kuwa shabaha, kikisisitiza kwamba shambulio lililofanyika leo limetuma ujumbe wenye nguvu.

Aidha, chanzo hicho kimeeleza kuwa maafisa wa Saudi Arabia pamoja na vikosi vinavyokusanywa kwa ajili ya operesheni za kijeshi hawataweza kuepuka mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Yemen.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, katika mashambulizi ya leo pia ghala la silaha nzito na za kati, pamoja na ghala jingine la siri, vililengwa.

Chanzo hicho kimeongeza kuwa operesheni za ufuatiliaji na upelelezi wa karibu wa harakati za maafisa wa Saudi Arabia zinaendelea, huku jeshi la Yemen likifuatilia kwa umakini harakati zote na mikusanyiko ya kijeshi inayohusishwa na Saudi Arabia.

Kimesisitiza kwamba eneo lolote litakalowekwa jeshi la Saudi Arabia au vikosi vyake vilivyokusanywa litakuwa shabaha ya mashambulizi.

Katika taarifa nyingine, chanzo cha ngazi ya juu katika uongozi wa Yemen kimeiambia Al-Mayadeen kwamba operesheni za Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen zimepata mafanikio makubwa na kwamba mashambulizi hayo yalifanikiwa kulenga kwa usahihi mikusanyiko ya kile kilichotajwa kuwa ni vikosi vya Saudi Arabia katika eneo la Al-Mokha.

Kuhusu usalama wa usafiri wa majini, chanzo hicho kimesisitiza kwamba mabaharia na meli za kimataifa ziko salama, isipokuwa usafiri wa majini unaohusishwa na Saudi Arabia.

Vilevile, chanzo hicho cha uongozi wa Yemen kimesema kuwa wananchi wa Yemen wana haki ya kuchukua hatua kwa lengo la kumaliza kile ilichokiita kuwa ni mzingiro wa Saudi Arabia na kufunguliwa kwa viwanja vya ndege na bandari, kwa kutumia njia zote zinazowezekana.

Taarifa hizo zinakuja wakati mvutano wa kijeshi na kisiasa katika eneo hilo ukiendelea, huku Yemen ikisisitiza kwamba inaendelea kufuatilia kwa karibu harakati za vikosi vinavyohusishwa na Saudi Arabia.