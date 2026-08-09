Yemen: Maafisa wa Saudi Arabia Wauawa na Kujeruhiwa katika Mashambulizi ya Vikosi vya Yemen Mjini Al-Mokha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Vyanzo vya televisheni ya Al-Masirah vimeripoti kuwa maafisa wa Saudi Arabia wameuawa na wengine kujeruhiwa katika operesheni ya hivi karibuni iliyofanywa dhidi ya mikusanyiko ya vikosi vya Saudi Arabia katika eneo la Al-Mokha, magharibi mwa Yemen.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, operesheni hiyo ililenga mikusanyiko ya vikosi vinavyohusishwa na Saudi Arabia katika eneo hilo, na kusababisha vifo na majeraha miongoni mwa maafisa wa Saudi Arabia.

Wakati huo huo, vyanzo hivyo vimeripoti kwamba milipuko bado inaendelea kusikika, huku nguzo za moshi zikiendelea kupanda kutoka katika maghala ya silaha yanayohusishwa na vikosi vya Saudi Arabia vilivyokusanyika katika maeneo ya pwani ya magharibi mwa Yemen.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa hali hiyo inatokana na mashambulizi yaliyolenga maeneo ya mikusanyiko ya vikosi vya Saudi Arabia na maghala yao ya silaha.

Hadi wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii, idadi kamili ya maafisa waliouawa au kujeruhiwa haijatangazwa, huku vyanzo vya Al-Masirah vikiendelea kufuatilia matokeo ya operesheni hiyo.

Taarifa hii inakuja baada ya vyanzo vya Yemen kueleza kwamba operesheni za kijeshi zilizofanywa dhidi ya mikusanyiko ya Saudi Arabia katika eneo la Al-Mokha zilikuwa na matokeo makubwa na ziliweza kufikia shabaha zilizokusudiwa kwa usahihi.