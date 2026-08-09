Qalibaf: Waandishi wa Habari Ni Wapiganaji Wenye Maarifa Kama Ngome na Ukweli Kama Silaha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa waandishi wa habari ni wapiganaji ambao ngome yao ni uelewa na maarifa, silaha yao ni ukweli, na jukumu lao ni kulinda usalama wa kisaikolojia, utambulisho wa kitaifa na nguvu ya kiutamaduni ya taifa.

Qalibaf ameyasema hayo katika ujumbe wake kwa maadhimisho ya Tarehe 17 Mordad, inayoadhimishwa nchini Iran kama Siku ya Waandishi wa Habari.

Katika ujumbe huo, Qalibaf amesema kuwa hatima ya mataifa haiamuliwi katika uwanja wa mapambano ya kijeshi pekee, bali pia katika uwanja wa simulizi na taarifa.

Amesema kwamba viwanja vya vita havijengwi tu ardhini, baharini na angani, bali katika dunia ya leo, mapambano yanaendelea pia katika uwanja wa habari na namna matukio yanavyosimuliwa kwa umma.

Kwa mujibu wa Qalibaf, Uzayuni na ubeberu wa kimataifa hawalengi tu kulipua na kuharibu miji, bali pia wanalenga ukweli na kujaribu kulenga imani na uaminifu wa mataifa.

Amesema kwamba ikiwa hapo awali mapambano dhidi ya ustaarabu yalifanyika kwa kutumia risasi na silaha za kijeshi, hivi sasa wapinzani wameingia katika uwanja huo kwa kutumia habari, picha, uvumi na upotoshaji.

“Katika dunia ya aina hii, waandishi wa habari si wasambazaji wa habari pekee; wao ni wapiganaji ambao ngome yao ni uelewa na maarifa, silaha yao ni ukweli, na dhamira yao ni kulinda usalama wa kisaikolojia, utambulisho wa kitaifa na nguvu ya kiutamaduni ya taifa,” Qalibaf amesema.

Amesisitiza kuwa katika mazingira ya sasa, kazi ya mwandishi wa habari inahitaji uwajibikaji, umakini na kujitolea katika kutafuta na kuwasilisha ukweli, kwa kuwa habari inaweza kuwa na nafasi muhimu katika kujenga au kudhoofisha uaminifu wa jamii.

Qalibaf amewapongeza waandishi wa habari na kusisitiza umuhimu wa jukumu lao katika kulinda ukweli na kuimarisha uelewa wa umma katika kipindi ambacho mapambano ya habari na simulizi yamekuwa sehemu muhimu ya ushindani wa kimataifa.